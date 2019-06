Emploi : STEF renouvelle son engagement envers les personnes en situation de handicap

STEF est engagé depuis plus de 10 ans* en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Cet engagement continue puisque le logisticien vient de signer un 5ème accord pour les années 2019-2021.

Le nouvel accord, signé par l’ensemble des partenaires sociaux et agréé par la DIRECCTE, repose sur deux principes fondamentaux : la communication et l’intégration. La communication pour favoriser l’inclusion et la sensibilisation au handicap du personnel et l’intégration des travailleurs en situation de handicap pour améliorer le taux d’emploi.

« Réussir l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap est une priorité sociale pour le Groupe. STEF est aujourd’hui une entreprise « handi-engagée » qui s’appuie sur une politique d’égalité des chances réaliste fondée sur l’écoute, le dialogue, la mobilisation et l’action de tous. La « co-construction » de cet accord avec les organisations syndicales et les nombreuses actions menées à destination des salariés du Groupe sont le gage d’une implication globale de toute l’entreprise », a déclaré Jean-Yves Chameyrat, Directeur des ressources humaines de STEF.

Cette dynamique, établie depuis 2006, a conduit à un taux d’emploi de 4,78% de personnes en situation de handicap dans l’entreprise. Ce taux est bien supérieur à la moyenne nationale qui plafonne à 3.4 % selon un rapport publié le 5 juin 2018 par le gouvernement et intitulé l’emploi des travailleurs handicapés : Tous concernés, tous mobilisés.

*Fin 2018, 750 salariés reconnus travailleurs handicapés vs 277 avant la signature du 1er accord en 2007 ;

Fin 2018, 38 sites dépassent l’obligation d’emploi de 6% ;

En 2018, 525 personnes ont été sensibilisés au handicap (managers, responsables ressources humaines, salariés, instances représentatives du personnel…) ;

En 2018, 75 salariés ont bénéficié d’aménagements de postes ou de formations en vue de leur maintien dans l’emploi.

